La dernière chance pour Xabi Alonso, Raphinha adoubé par la presse espagnole

Ultimatum pour Xabi Alonso

Au Real Madrid, la pression s’accentue sur les épaules de Xabi Alonso. “La communication avec le président est bonne”, titre AS qui reprend les propos du coach espagnol en conférence de presse hier. Le coach du Real a botté en touche sur son avenir et insisté sur le fait que sa relation avec ses dirigeants est toujours optimale. Mais pour AS, c’est la dernière chance pour Xabi. Il affronte une situation critique et contre Alavés, un faux-pas pourrait entraîner son licenciement immédiat. L’équipe traverse une crise avec seulement 2 victoires sur les 8 derniers matches toutes compétitions confondues, un écart de 7 points sur le leader barcelonais, et plusieurs absents majeurs en défense : Carvajal, Trent, Militao, Alaba, forçant à l’improvisation. Mbappé, auteur de 56% des buts du Real cette saison, sera de la partie malgré une gêne au genou et espère faire un retour décisif ce soir.

Raphinha couronné en Espagne

Le Barça l’a emporté 2-0 face à Osasuna, les hommes d’Hansi Flick ont assuré l’essentiel grâce notamment à Raphinha, auteur d’un doublé. Pour le journal Sport, “Raphinha n’abandonne jamais”. Il a signé un doublé décisif pour les Blaugrana, brisant un mur défensif après 70 minutes de patience et d’inefficacité. En première mi-temps, le Barça domine sans marquer malgré les tentatives de Ferran Torres, Lamine Yamal ou même Rashford. À la reprise, le FC Barcelone a accéléré et c’est Raphinha qui a surgi d’une position axiale avec son pied gauche qui a ouvert le score. Le capitaine barcelonais va doubler la mise 15 minutes plus tard et sceller la victoire des siens. Pour Mundo Deportivo, “Raphinha est à la rescousse”. Le Brésilien retrouve son meilleur niveau depuis son retour de blessure, coïncidant avec la série de victoires du Barça.

Griezmann sauve les siens

Toujours à Madrid, “Griezmann élargit l’âme”, écrit Marca. Antoine Griezmann a sauvé l’Atlético de Madrid d’un match compliqué contre Valence, en inscrivant le but décisif d’une frappe du gauche imparable après une longue passe de Pubill. Koke avait ouvert le score en première mi-temps sur corner, mais Beltrán a égalisé juste après la pause sur une passe d’Almeida, permettant à Valence de renverser la dynamique. Griezmann va ensuite donner la victoire juste après son entrée en jeu, un succès qui permet aux Colchoneros de ne pas perdre le contact du Barça qui est leader de Liga.