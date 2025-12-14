Menu Rechercher
BL : Dortmund se manque à Fribourg

Par Samuel Zemour
Fribourg 1-1 Dortmund

Après la défaite du RB Leipzig vendredi, le Borussia Dortmund avait une belle occasion d’aller récupérer la deuxième place de Bundesliga. En déplacement à Fribourg, les Marsupiaux ont ouvert le score en première période grâce à un but de Bensebaini (1-0, 30e). Avant de craquer après la pause, en raison de l’expulsion de Jobe Bellingham pour une faute grossière (53e).

Série en cours

Fribourg
V
D
V
V
N
Dortmund
N
V
D
V
V

Cela a permis à Fribourg d’aller chercher l’égalisation avant la fin de match grâce à Holer (1-0, 75e). Les Jaune et Noir ont même échappé au pire avec un but refusé par le VAR pour Fribourg (88e). De quoi priver le BVB d’une deuxième place, avant de recevoir le Borussia M’Gladbach. Dortmund reste donc sur la troisième du podium, alors que Fribourg pointe au 9e rang avant d’aller à Wolfsbourg.

Bundesliga
Fribourg
Dortmund

Bundesliga
Fribourg
BV Borussia 09 Dortmund
