FC Barcelone - Osasuna : les compositions officielles

Ce samedi, c’est la 16e journée de la Liga 2025/2026 avec un duel intéressant entre le leader, le FC Barcelone et Osasuna. À domicile, les Catalans s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Pau Cubarsi, Gerard Martin et Alejandro Baldé. Le milieu de terrain est assuré par Eric Garcia et Pedri. Devant, Ferran Torres est soutenu par Lamine Yamal, Raphinha et Marcus Rashford.

De leur côté, les Basques s’organisent dans un 3-5-2 avec Sergio Herrera qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Enzo Boyomo, Alejandro Catena et Jorge Herrando. Jon Moncayola, Lucas Torro et Aimar Oroz composent l’entrejeu avec Inigo Arguibide et Abel Bretones comme pistons. En pointe, Ante Budimir est épaulé par Victor Munoz.

Les compositions

FC Barcelone : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, Martin, Baldé - E. Garcia, Pedri - Yamal, Raphinha, Rashford - Ferran

Osasuna : Herrera - Boyomo, Catena, Herrando - Arguibide, Moncayola, Torro, Oroz, Bretones - Munoz, Budimir