LdC : le fils de la princesse de Monaco agressé par des supporters de Galatasaray

Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie de Monaco, et deux de ses amis ont été agressés par deux supporters de Galatasaray à l’issue de la victoire de l’AS Monaco contre le club turc (1-0) mardi en Ligue des champions. L’incident s’est produit dans le salon Honneur du stade Louis-II, où l’espace VIP était majoritairement occupé par des supporters turcs. Selon [Monaco-Matin]([https://www.nicematin.com/societe/justice/j-ai-craint-pour-ma-vie-louis-ducruet-fils-de-la-princesse-stephanie-agresse-lors-du-match-contre-galatasaray-a-monaco-deux-supporters-turcs-condamnes-10660726?utm_content=link&utm_term=Page.NiceMatin&utm_campaign=facebook&utm_source=nonli&utm_medium=Social%20media&fbclid=IwRlRTSAOpTFNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEe5f3TL9fekVsNAlkr1hoPQwX9iNs6nnyvOXFNNXEvS7XmGE3y-SfwfO-hpyg_aem_ARcgFkY58oGDALG5L0rD-Q]()), la bagarre aurait éclaté après que Salman B., l’un des supporters turcs, aurait prononcé des mots en turc perçus comme agressifs, alors que Louis Ducruet et ses amis se dirigeaient vers les sanitaires. L’absence de vidéosurveillance empêche de confirmer la version de l’une ou l’autre partie.

Jugés en comparution immédiate vendredi, les deux supporters ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis, trois ans d’interdiction de territoire monégasque et 1.000 euros de dédommagement à chacune des victimes ayant porté plainte. « Je parlais en turc à mon cousin. Je n’ai à aucun moment été agressif et je n’ai pas porté de coups. L’ami de Monsieur Ducruet s’est avancé vers moi agressivement, je l’ai repoussé », a déclaré Salman B. Louis Ducruet a quant à lui raconté : « J’ai voulu éviter une escalade de la rixe, je l’ai attrapé par-derrière au niveau du torse, et non du cou, pour l’empêcher de continuer à agresser mon ami. J’ai reçu des coups de poing au visage, sur le torse, sur les bras. J’ai craint pour ma vie (…) J’ai eu peur d’être lynché ». La justice s’est appuyée sur le témoignage d’un secouriste de la Croix-Rouge monégasque, témoin de l’échauffourée mais n’ayant pas assisté au déclenchement de la bagarre, ainsi que sur les constatations médicales, qui ont confirmé des ITT allant de un à quatre jours pour les protagonistes, tous sobres au moment des faits.