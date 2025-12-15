SPL
Brendan Rodgers va entraîner en Arabie saoudite
Cinquième du classement de Saudi Pro League, Al Qadsiah a décidé ce week-end de licencier l’entraîneur espagnol Michel, l’ancien coach éphémère de l’OM (2015-2016). Et visiblement, le club saoudien ne va pas tarder à le remplacer.
The Athletic annonce que Brendan Rodgers va se rendre en Arabie saoudite pour finaliser les négociations avec la formation détenue par le puissant groupe pétrolier Aramco. Pour rappel, le Britannique est libre de tout contrat depuis son départ soudain du Celtic Glasgow en octobre dernier.
