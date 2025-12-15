Menu Rechercher
Commenter 4
SPL

Brendan Rodgers va entraîner en Arabie saoudite

Par Matthieu Margueritte
Brendan Rodgers @Maxppp

Cinquième du classement de Saudi Pro League, Al Qadsiah a décidé ce week-end de licencier l’entraîneur espagnol Michel, l’ancien coach éphémère de l’OM (2015-2016). Et visiblement, le club saoudien ne va pas tarder à le remplacer.

La suite après cette publicité

The Athletic annonce que Brendan Rodgers va se rendre en Arabie saoudite pour finaliser les négociations avec la formation détenue par le puissant groupe pétrolier Aramco. Pour rappel, le Britannique est libre de tout contrat depuis son départ soudain du Celtic Glasgow en octobre dernier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Qadsiah
Brendan Rodgers

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Qadsiah Logo Al Quadisiya Khobar
Brendan Rodgers Brendan Rodgers
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier