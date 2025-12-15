Mercato : Rémy Cabella en passe de revenir en Ligue 1 !

Le 6 mai 2025, Rémy Cabella officialisait son départ du LOSC. «À tout le peuple lillois. Je ne sais pas comment vous remercier pour ces 3 belles années avec vous et pour tout l’amour que vous m’avez donné !! J’ai essayé de vous donner le meilleur de moi-même !! Je serais toujours reconnaissant envers le LOSC pour la confiance et la chance de vivre tous ces grands moments de ma carrière, je suis fier d’avoir porté ce maillot et ces couleurs qui sont gravés en moi ! C’est avec le cœur lourd et beaucoup d’émotions que je vous dis au revoir».

En trois saisons, l’ancien milieu offensif de Montpellier a inscrit 13 buts et délivré 22 offrandes en 113 matches. Deux semaines plus tard, le joueur âgé aujourd’hui de 35 ans était annoncé comme nouvelle recrue de l’Olympiakos. Sous contrat avec le club grec jusqu’en 2027, Cabella tentait sa troisième expérience hors de nos frontières après ses passages à Newcastle (2014-2015) et Krasnodar (2019-2022). Malheureusement pour lui, le natif d’Ajaccio ne semble pas s’éclater en Grèce comme un certain Mathieu Valbuena.

Cabella aurait donné son accord au FCN

Non retenu dans la liste des joueurs qualifiés en Ligue des Champions, Cabella n’a disputé que 10 matches (0 but, 2 passes décisives) toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, dont la moitié comme titulaire, pour un temps de jeu total de 428 minutes (soit 42,8 minutes/rencontre). Selon Ouest-France, Rémy Cabella pourrait donc être libéré de son contrat par l’Olympiakos (de son côté, L’Equipe annonce un prêt de 6 mois), car le quotidien assure que le FC Nantes pousserait pour le recruter dès cet hiver.

Les Canaris veulent gommer leurs erreurs estivales et espèrent encore une fois se sortir de leur crise sportive grâce au mercato d’hiver (le Lensois Deiver Machado a déjà été recruté). OF assure que la piste Cabella est plus que sérieuse puisque l’ancien Montpelliérain aurait déjà donné son accord au FCN. Cabella sera-t-il l’un des sauveurs des Canaris ? Dix-septième et avant-dernier du classement de Ligue 1 avec quatre points de retard sur le premier non barragiste, le club de la famille Kita ne cesse de se battre pour son maintien et vient de changer son entraîneur pour la 22e fois depuis 2007 en virant Luis Castro pour le remplacer par Ahmed Kantari. Et ce dernier a été servi pour ses débuts avec une défaite 4-1 sur la pelouse d’Angers.