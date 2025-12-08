Deiver Machado s’engage au FC Nantes

Le FC Nantes tient son nouveau renfort au poste de piston gauche. Deiver Machado s’est officiellement engagé avec les Canaris. En quête de temps de jeu pour maximiser ses chances de disputer la prochaine Coupe du monde avec la Colombie, le joueur de 32 ans quitte donc le RC Lens, où il était sous contrat jusqu’en 2026. Comme évoqué ces derniers jours et confirmé par Pierre Sage en conférence de presse, l’opération devait aboutir rapidement, et c’est désormais chose faite.

« Le FC Nantes et Deiver Machado sont parvenus à un accord concernant l’arrivée du latéral gauche colombien, engagé en tant que joker pour une durée de deux ans et demi (jusqu’à la fin de la saison 2027-2028) », est-il écrit dans le communiqué officiel. Selon nos informations, Nantes débourse 300 000 € pour finaliser le transfert, assortis de 100 000 € de bonus en cas de maintien en Ligue 1. Machado signe pour deux ans et demi en tant que joker médical avec l’actuel 16e du championnat. Il ne pourra toutefois pas affronter son ancien club dès ce week-end : le Colombien assistera à la rencontre face à Lens depuis les tribunes, dans un contexte forcément particulier pour lui.