Le Real Madrid décimé face à Alavés

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Les déboires du Real Madrid ne s’arrêtent pas. Le club espagnol a été battu hier à domicile en Ligue des Champions par Manchester City, sans Kylian Mbappé, resté sur le banc en raison d’une fracture à l’annulaire. L’ancien Parisien est également incertain pour le match de Liga à venir (dimanche 14 décembre), sur la pelouse du Deportivo Alavés. Ça sera un nouveau coup dur pour son équipe, déjà privée de très nombreux éléments pour ce prochain déplacement.

Xabi Alonso déplore 11 absents pour ce week-end : en comptant Kylian Mbappé, il y a 8 blessés et 3 suspendus. Dean Huijsen, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal et Eduardo Camavinga sont tous à l’infirmerie, alors qu’Alvaro Carreras, Fran Garcia et Endrick purgeront leur suspension. Dans ces conditions, le technicien du Real Madrid va devoir se creuser les méninges pour aligner une équipe compétitive.

