Les révélations de Gareth Bale sur sa relation confuse avec Cristiano Ronaldo

Gareth Bale est revenu sur ses relations avec ses anciens coéquipiers lors de son passage au Real Madrid, démentant les rumeurs de tensions, en particulier avec Cristiano Ronaldo. « Je n’ai jamais eu de problèmes avec qui que ce soit », a assuré l’ancien ailier gallois au magazine GQ. Il a tenu à clarifier qu’avec Ronaldo, il n’y a jamais eu de disputes ni de conflits, contrairement aux spéculations médiatiques : « nous ne nous sommes jamais disputés, nous ne nous sommes jamais battus, il ne s’est jamais rien passé. » Bale insiste sur le fait que ces fausses informations ont contribué à fausser l’image qu’on se faisait de lui à Madrid.

L’ancien joueur gallois, âgé aujourd’hui de 36 ans, a également évoqué l’impact de ces rumeurs sur sa carrière et son quotidien, soulignant qu’il a toujours fait preuve de professionnalisme malgré les critiques. Il explique que ces histoires sur sa relation avec Ronaldo ou son implication supposée dans le golf étaient très largement exagérées : « je jouais une fois toutes les deux ou trois semaines ». Pour rappel, Gareth Bale a brillé dans un trio mythique aux côtés de CR7 et Karim Benzema. Au total, il a inscrit 106 buts en 258 matchs toutes compétitions confondues avec le maillot merengue.