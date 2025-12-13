Real Madrid : Xabi Alonso répond à Karim Benzema

Il y a quelques heures, dans un entretien accordé à L’Equipe, Karim Benzema s’était confié sur la situation au Real Madrid. Le Français avait notamment évoqué l’absence d’un vrai leader du vestiaire et avait expliqué que les stars madrilènes devaient comprendre leur rôle. «L’entraîneur ne peut rien faire. Il a des noms, il met les meilleurs. Après, c’est entre joueurs… Si ton coéquipier est plus fort que toi, il faut l’accepter. Le problème, c’est si tu n’acceptes pas que le gars qui est devant toi marque plus de buts que toi. C’est pour ça que tu as des problèmes quand tu as cinq ou six grands joueurs ensemble. Tout le monde va apporter quelque chose. Et finalement, le buteur sera toujours un peu plus mis en avant que les autres. Mais il a toujours besoin des autres ! Tu ne peux pas tout faire tout seul. Entre (Kylian) Mbappé, Vinicius, (Jude) Bellingham, Rodrygo. Chacun doit savoir ce qu’il doit faire sur le terrain. Il faut que Bellingham comprenne qu’il est le meneur de jeu, pas le buteur. Mbappé, c’est le buteur, pas le meneur de jeu. Vinicius, ce n’est pas le 6, c’est l’ailier gauche. Du moment que chacun sait ce qu’il doit faire sur le terrain, c’est terminé », expliquait-il.

En conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso a été amené à réagir sur cette sortie médiatique. Et il a essayé d’être politiquement correct. «Nous sommes tous les jours ensemble dans les vestiaires. Nous vivons des moments agréables et d’autres moins agréables. Nous pensons également que nous pouvons grandir si nous surmontons ces moments difficiles et inversons cette dynamique. Peut-être qu’à l’avenir, nous regarderons en arrière et dirons que nous avons traversé une période difficile, mais nous sommes là. Karim a cette expérience et cette responsabilité de prendre des décisions.»