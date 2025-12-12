La justice offre au PSG une petite victoire sur Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n’en ont pas terminé avec leur conflit judiciaire (le joueur réclame toujours 55 M€ d’impayés à son ancien club), mais les Rouge et Bleu viennent de remporter une petite victoire sur la star du Real Madrid selon RMC Sport. Le clan Mbappé avait en effet fait appel suite à l’annulation par la justice de la saisie conservatoire des fameux 55 M€ sur les comptes du club prononcée en mai dernier. Mais le 9 décembre dernier, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours de Mbappé.

Elle a même ordonné au capitaine des Bleus de «couvrir les frais de procédure et de verser 3000€ au PSG, pour abus de procédure», écrit RMC Sport. «Pour la deuxième fois, les juridictions ont confirmé l’absence de fondement des demandes de Monsieur Mbappé relatives aux saisies qu’il avait fait pratiquer sur les comptes du Club en avril dernier. Fondamentalement, l’ensemble de ce différend est simplement une question de bonne foi, de maintien des valeurs et de respect des engagements pris. Le Paris Saint-Germain continuera de défendre ses droits avec vigueur», a déclaré au média Renaud Semerdjian, l’avocat du PSG.