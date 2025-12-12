Ligue 2 : Le Mans prend la deuxième place, Dunkerque enfonce Laval

Pour la 17e journée de Ligue 2, Le Mans a frappé un gros coup en s’imposant sur la pelouse d’Annecy. Grâce à des buts de Rabillard et Yohou, les Mucistes ont renversé leur adversaire et se sont imposés pour la huitième fois de la saison, leur permettant de prendre provisoirement la deuxième place du classement, dans l’attente du résultat de l’ASSE ce week-end. De son côté, Annecy reste au 10e rang, à hauteur de Guingamp, qui s’est incliné contre Rodez (1-2) ce vendredi soir.

Dans le reste des rencontres, le Pau FC s’est incliné dans les derniers instants contre Amiens (14e) et stagne ainsi à la 7e place. Devancé par Dunkerque (6e), qui a renversé Laval en seconde période et enfonce ainsi les Tangos au 17e rang. Enfin, Nancy s’est imposé sur le fil contre Clermont et sort de la zone rouge. Clermont reste 13e.