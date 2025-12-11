La DNCG rend son verdict pour l’OM et l’OL
Le passage en revue des comptes des clubs professionnels se poursuit. Au tour de l’OM de passer devant la DCNG et de s’en tirer sans aucun problème, comme on pouvait s’y attendre, notamment grâce à l’argent récupéré de la Ligue des Champions.
Le gendarme financier n’a retenu aucune charge non plus contre Metz et Brest. L’OL en revanche voit sa masse salariale être encadrée, un moindre mal après avoir échappé de peu à la relégation administrative en fin de saison dernière.
DNCG : RELEVÉ DE DÉCISIONS DU 11 DÉCEMBRE 2025
Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :
LIGUE 1 MCDONALD’S
F.C. METZ, STADE BRESTOIS 29, OLYMPIQUE DE MARSEILLE
Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG
OLYMPIQUE LYONNAIS
Encadrement de la masse salariale
LIGUE 2 BKT
AMIENS S.C.
Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer