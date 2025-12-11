La DNCG rend son verdict pour l’OM et l’OL

Le passage en revue des comptes des clubs professionnels se poursuit. Au tour de l’OM de passer devant la DCNG et de s’en tirer sans aucun problème, comme on pouvait s’y attendre, notamment grâce à l’argent récupéré de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Le gendarme financier n’a retenu aucune charge non plus contre Metz et Brest. L’OL en revanche voit sa masse salariale être encadrée, un moindre mal après avoir échappé de peu à la relégation administrative en fin de saison dernière.

DNCG : RELEVÉ DE DÉCISIONS DU 11 DÉCEMBRE 2025

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :

La suite après cette publicité

LIGUE 1 MCDONALD’S

F.C. METZ, STADE BRESTOIS 29, OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

OLYMPIQUE LYONNAIS

Encadrement de la masse salariale

LIGUE 2 BKT

AMIENS S.C.

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG