Ligue 1

PSG : le groupe officiel pour le déplacement à Metz

Par Kevin Massampu
1 min.
Luis Enrique sur le banc @Maxppp
Metz PSG
Redevenir leader de Ligue 1 : ainsi sera l’objectif clair du Paris Saint-Germain (2e), lors du coup d’envoi de sa rencontre face à Metz (18e), ce samedi soir (19h). Pour ce déplacement au Stade Saint-Symphorien, Luis Enrique pourra compter sur un groupe de 20 joueurs, où figure bien Lucas Chevalier. Touché à la cheville contre Monaco (défaite 1-0, le 30 novembre), l’ex-Lillois n’a pas disputé les deux dernières rencontres parisiennes, contre Rennes (5-0) et à Bilbao (0-0) en C1.

Paris Saint-Germain
Le groupe pour le déplacement à Metz ! 📑

#FCMPSG | #Ligue1
Lucas Beraldo effectue également son retour dans le groupe parisien. En revanche, les champions de France en titre devront encore faire sans Achraf Hakimi, actuellement au Maroc pour soigner sa blessure en vue de la CAN, ni Ousmane Dembélé, absent en Ligue des Champions mais qui a repris l’entraînement en individuel. Touché à la hanche à San Mamés, Marquinhos est aussi forfait pour cette rencontre face aux Messins.

Pub. le - MAJ le
