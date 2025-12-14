Coupe Intercontinentale : la jolie prédiction du PSG qui se confirme

Le Paris Saint-Germain et Flamengo s’affronteront mercredi prochain en finale de la Coupe Intercontinentale, au stade Ahmad bin Ali d’Al-Rayyan (Qatar). Une rencontre qui prend aujourd’hui une saveur particulière puisque, neuf ans plus tôt, le 9 avril 2016, le compte du PSG destiné aux supporters brésiliens publiait un message : « Hey Flamengo, nous parlions sérieusement, nous finirons par nous rencontrer ! », comme l’a rappelé Globoesporte.

La suite après cette publicité

Dans la foulée de cette publication, Frédéric Longuepée, alors directeur général adjoint du PSG, expliquait cette orientation stratégique au micro de Sportv : « Nous avons plus de fans au Brésil qu’à Paris et en France. Nous avons 3 millions de fans au Brésil. Le Brésil est quelque chose qui nous tient à cœur, cela fait partie du projet du club et nous avons une grande confiance dans ce pays. Si nous faisons un match amical au Brésil, ce doit être avec Flamengo. Nous pouvons convaincre l’équipe d’aller au Brésil et d’y disputer un match amical prochainement ». Les deux clubs se sont croisés à trois reprises dans leur histoire, pour un bilan équilibré : une victoire chacun et un nul, tous disputés au Parc des Princes.