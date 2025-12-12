RC Lens : le maillot collector de la Sainte-Barbe 2025-26 disponible à prix réduit sur FOOT.FR

Dévoilé au coeur des 120 ans du Racing club de Lens par PUMA, le maillot Sainte-Barbe 2025-26 est une pièce de collection chargée d’histoire. Pour les supporters lensois, cette tunique renvoie à un véritable symbole de transmission, avec des détails pensés pour honorer l’histoire minière du club et du territoire.

Son bleu profond est d'ailleurs inspiré du bleu de travail qui était porté par les ouvriers des mines de charbon tandis que ses flocages dorés rendent, eux, hommage aux mineurs et à l'esprit lensois.