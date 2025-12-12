Menu Rechercher
RC Lens : le maillot collector de la Sainte-Barbe 2025-26 disponible à prix réduit sur FOOT.FR

Florian Thauvin célèbre un but avec Lens @Maxppp

Dévoilé au coeur des 120 ans du Racing club de Lens par PUMA, le maillot Sainte-Barbe 2025-26 est une pièce de collection chargée d’histoire. Pour les supporters lensois, cette tunique renvoie à un véritable symbole de transmission, avec des détails pensés pour honorer l’histoire minière du club et du territoire.

Son bleu profond est d’ailleurs inspiré du bleu de travail qui était porté par les ouvriers des mines de charbon tandis que ses flocages dorés rendent, eux, hommage aux mineurs et à l’esprit lensois. Disponible en quantité limitée, la tunique est disponible sur le site Foot.fr pour le plus grand bonheur des supporters lensois en quête de ce maillot d’exception, cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année. Cerise sur le gâteau, bénéficiez immédiatement de –10 % sur ce produit avec le code promo FM10, uniquement sur la boutique FOOT.FR !

