Lens : la sortie de Pierre Sage sur l’arrivée d’Amadou Haidara

Sauf incroyable revirement de situation, Amadou Haidara rejoindra le RC Lens cet hiver. L’international malien va venir densifier le milieu artésien après une première partie de saison blanche à Leipzig (0 match). Selon nos informations, le RCL va débourser la modique somme de 2 M€ (assortie d’un bonus d’1 M€ lié à la performance) pour s’attacher les services du joueur de 27 ans. En conférence de presse ce vendredi, Pierre Sage a réagi à la future arrivée du joueur, sans vouloir trop en dire.

« Je le connais très bien, c’est un excellent joueur et c’est une excellente question, a-t-il d’abord commenté. Vous vous doutez bien que c’est compliqué pour moi de m’exprimer à son sujet. Son nom circule, il est associé à notre club pour le moment. Tant que ce n’est pas officiel, il est difficile d’en dire davantage. Mais dans tous les cas, c’est un excellent joueur qui viendrait renforcer notre groupe, et on serait très heureux qu’il nous rejoigne», a-t-il conclu dans des propos rapportés par le site Lensois.com.