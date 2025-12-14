Lens : Matthieu Udol et Odsonne Édouard, les visages éclatants d’un leader éblouissant

Le conte de fées du Racing Club de Lens continue. Brillante depuis le début de la saison, la formation coachée par Pierre Sage ne cesse d’impressionner journée après journée. Vainqueurs de l’OGC Nice (2-0), les Artésiens vont passer les fêtes de fin d’année sur le trône de la Ligue 1. Face aux Aiglons, Lens a une nouvelle fois pu s’appuyer sur un duo estival devenu indispensable : Matthieu Udol, passeur inspiré depuis son couloir gauche, et Odsonne Édouard, buteur clinique dans la surface.

Arrivé cet été pour 3,5 millions d’euros après un bras de fer avec le FC Metz, Matthieu Udol incarne la trajectoire résiliente du RC Lens version Pierre Sage. Freiné par quatre ruptures des ligaments croisés entre 2016 et 2022, le latéral gauche de 29 ans a su revenir au plus haut niveau. Depuis la reprise, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers du championnat à son poste. Contre Nice, il a une nouvelle fois démontré toute son influence offensive et sa constance, en délivrant sa quatrième et sa cinquième passe décisive de la saison en Ligue 1.

Des prestations qui n’échappent pas à son entraîneur, qui voit en lui une trajectoire similaire à un ex-Lensois, qui a découvert l’Équipe de France suite à ses performances dans le Nord. « Une trajectoire à la Jonathan Clauss ? Selon moi, oui. Sa régularité, aujourd’hui, ne fait que conforter cette position-là, confiait Sage en conférence de presse, ce jeudi. Mais il y a de très bons joueurs dans ce secteur, et ils ont plus l’habitude que lui de jouer ce genre de compétitions, donc je pense que ça comptera. » Udol lui-même ne ferme aucune porte, mais reste concentré sur le collectif. « Si le club fait une très belle saison et que je continue à être performant, ça peut me venir à l’idée de penser à la sélection… ». À l’issue de la victoire lensoise, ce dimanche, le défenseur en a remis une couche. « C’est la période des fêtes, il faut faire quelques cadeaux (ndlr, sur ses deux passes décisives). Ça en parle pas mal en ce moment (de l’équipe de France), mais je suis concentré sur ce que je fais avec Lens. Il faut continuer comme ça pour pouvoir penser à cet été plus tard », a-t-il indiqué à Ligue 1+.

Deux recrues au top

Devant, Odsonne Édouard a parfaitement conclu le travail de ses partenaires. Auteur d’un doublé cet après-midi, l’avant-centre de 27 ans porte désormais son total à sept buts en Ligue 1 cette saison, le plaçant ainsi dans le top 4 des meilleurs buteurs du championnat. Une efficacité d’autant plus remarquable que ses débuts sous le maillot Sang et Or avaient été timides, avec trois premiers matchs sans trouver le chemin des filets. Il a fallu attendre le mois d’octobre et les rencontres face à Auxerre, au Paris FC puis à l’Olympique de Marseille pour que l’ancien joueur du PSG et du Celtic lance enfin sa saison.

Depuis, Odsonne Édouard a changé de dimension. Redoutable dans les entames de match, il est tout simplement le joueur ayant marqué le plus de buts entre la 1re et la 30e minute de jeu dans les cinq grands championnats européens cette saison (6). Un symbole fort du Lens conquérant et agressif voulu par Pierre Sage. Entre la renaissance d’Udol et l’explosion d’Édouard, le Racing Club de Lens tient peut-être là bien plus que deux recrues réussies : les piliers d’une saison déjà historique. À voir maintenant sur la durée…

