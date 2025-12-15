Newcastle : la colère froide de Bruno Guimarães

Dimanche après-midi, Newcastle a déposé les armes contre son rival de toujours, Sunderland. Après sa promotion en Premier League, le club anglais du nord-est a enfin pu affronter son ennemi juré lors du derby tant attendu, à l’occasion de la 16ᵉ journée. Les Black Cats ont ouvert le score suite à un but contre son camp de Woltemade, et se sont donc imposés dans un Stadium of Light en feu (1-0).

Face à cette défaite amère, le milieu de terrain Bruno Guimarães n’a pas caché son irritation. Il a qualifié la défaite de son équipe d’« inacceptable » et d’« embarrassante ». Il a déclaré à Sky Sports : « nous n’avons pas joué à notre niveau. C’est frustrant, ça me met en colère. Notre performance n’était pas au rendez-vous aujourd’hui : aucun tir, aucun centre, aucune passe ». Il a aussi exprimé son désarroi quant aux supporters : « tout le monde est venu ici en sachant exactement ce que cela représentait pour les supporters. Le message dans les vestiaires était clair : "Faites-le pour les supporters", et nous ne l’avons pas fait. C’est tellement embarrassant. »