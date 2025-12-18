Menu Rechercher
Commenter 16
Coupe intercontinentale

PSG : Illia Zabarnyi ne s’est pas pressé pour aller féliciter Safonov

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Zabarnyi (PSG) @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Le sacre du Paris Saint-Germain en Coupe Intercontinentale (1-1, 2 tab 1) a été l’un des moments de gloire du gardien russe Matvey Safonov. Auteur de quatre parades lors de la séance de tirs au but, l’ancien pensionnaire de Krasnodar a été le héros du soir. Et la performance du Russe a eu deux conséquences : la forte remise en question du statut de numéro 1 de Lucas Chevalier et la réaction amère des Ukrainiens.

La suite après cette publicité

Si le premier cité est venu féliciter son coéquipier, la prestation de Safonov n’a pas été du goût des médias ukrainiens qui ont vu Illia Zabarnyi rester scotché sur le banc de touche. D’ailleurs, L’Équipe assure que le défenseur a été l’un des seuls à ne pas se précipiter sur Safonov à l’issue de la séance des tirs au but. Ambiance…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale
PSG
Illia Zabarnyi
Matvey Safonov

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi
Matvey Safonov Matvey Safonov
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier