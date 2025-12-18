PSG : Illia Zabarnyi ne s’est pas pressé pour aller féliciter Safonov
Le sacre du Paris Saint-Germain en Coupe Intercontinentale (1-1, 2 tab 1) a été l’un des moments de gloire du gardien russe Matvey Safonov. Auteur de quatre parades lors de la séance de tirs au but, l’ancien pensionnaire de Krasnodar a été le héros du soir. Et la performance du Russe a eu deux conséquences : la forte remise en question du statut de numéro 1 de Lucas Chevalier et la réaction amère des Ukrainiens.
Si le premier cité est venu féliciter son coéquipier, la prestation de Safonov n’a pas été du goût des médias ukrainiens qui ont vu Illia Zabarnyi rester scotché sur le banc de touche. D’ailleurs, L’Équipe assure que le défenseur a été l’un des seuls à ne pas se précipiter sur Safonov à l’issue de la séance des tirs au but. Ambiance…
