Chelsea : Estêvão est blessé

Chelsea devra se passer de son ailier brésilien Estêvão pour le déplacement ce samedi face Newcastle en raison d’un problème musculaire, a confirmé l’entraîneur Enzo Maresca après la victoire des Blues contre Cardiff en quart de finale de la Carabao Cup. L’international brésilien n’avait déjà pas été retenu pour ce match, et Maresca a précisé : « il avait un petit problème, un souci musculaire. Il ne sera pas disponible contre Newcastle, et nous verrons pour le prochain match. »

L’absence d’Estêvão intervient dans un contexte assez délicat pour Chelsea, qui avait enchaîné 4 rencontres (2 défaites et 2 nuls) sans la moindre victoire avant de dompter Everton (2-0). Mais surtout parce que les Blues vont enchaîner : Newcastle ce weekend, la réception d’Aston Villa à Stamford Bridge le 27 décembre, puis celle de Bournemouth le 30 avant d’affronter l’ogre Manchester City le 4 janvier 2026.