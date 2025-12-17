Coupe Intercontinentale : Gianluigi Buffon a félicité Matvey Safonov pour sa finale

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a battu Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Après un match nul 1-1, Matvey Safonov a livré une grande séance de tirs au but avec quatre arrêts pour permettre la victoire des Parisiens. Une prestation de grande classe que n’a pas manqué de commenter un autre gardien passé par le Paris Saint-Germain.

Légende de la Juventus qui a porté le maillot francilien entre 2018 et 2019, Gianluigi Buffon a félicité Matvey Safonov dans des propos recueillis par Sport 24 : «Je suis très content pour Matvey car c’est un gardien talentueux qui n’a pas eu beaucoup d’occasions de faire ses preuves ces dernières années. Excellent !»