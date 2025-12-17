Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe intercontinentale

Coupe Intercontinentale : Gianluigi Buffon a félicité Matvey Safonov pour sa finale

Par Aurélien Macedo
1 min.
Gianluigi Buffon sous le maillot de Parme @Maxppp
PSG 1-1 Flamengo

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain a battu Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Après un match nul 1-1, Matvey Safonov a livré une grande séance de tirs au but avec quatre arrêts pour permettre la victoire des Parisiens. Une prestation de grande classe que n’a pas manqué de commenter un autre gardien passé par le Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Légende de la Juventus qui a porté le maillot francilien entre 2018 et 2019, Gianluigi Buffon a félicité Matvey Safonov dans des propos recueillis par Sport 24 : «Je suis très content pour Matvey car c’est un gardien talentueux qui n’a pas eu beaucoup d’occasions de faire ses preuves ces dernières années. Excellent !»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale
PSG
Gianluigi Buffon
Matvey Safonov

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Gianluigi Buffon Gianluigi Buffon
Matvey Safonov Matvey Safonov
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier