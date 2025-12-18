Christopher Nkunku prend ses marques à l’AC Milan

Arrivé de Chelsea pour un peu plus de 35 millions d’euros l’été dernier, Christopher Nkunku retrouve progressivement des couleurs à l’AC Milan. Si des rumeurs venues d’Italie indiquaient récemment que son agent Pini Zahavi sondait le marché saoudien pour janvier, nous sommes en mesure d’affirmer que ce n’est pas le cas.

Ni le joueur, ni l’agent, ni le club ne souhaite mettre fin à cette aventure, encore moins à l’heure où Nkunku retrouve de la continuité dans ses performances. S’il n’a pas encore marqué en Serie A, l’international tricolore est en train de se faire une place de choix, lui qui a débuté trois des quatre dernières rencontres de l’AC Milan (il n’avait pas eu de préparation cet été). Nkunku a d’ailleurs été passeur décisif lors du dernier match face à Sassuolo (2-2), et avait également marqué lors du rassemblement d’octobre avec les Bleus contre l’Islande (2-2).