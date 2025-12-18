Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Christopher Nkunku prend ses marques à l’AC Milan

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Christopher Nkunku à Milan @Maxppp

Arrivé de Chelsea pour un peu plus de 35 millions d’euros l’été dernier, Christopher Nkunku retrouve progressivement des couleurs à l’AC Milan. Si des rumeurs venues d’Italie indiquaient récemment que son agent Pini Zahavi sondait le marché saoudien pour janvier, nous sommes en mesure d’affirmer que ce n’est pas le cas.

La suite après cette publicité

Ni le joueur, ni l’agent, ni le club ne souhaite mettre fin à cette aventure, encore moins à l’heure où Nkunku retrouve de la continuité dans ses performances. S’il n’a pas encore marqué en Serie A, l’international tricolore est en train de se faire une place de choix, lui qui a débuté trois des quatre dernières rencontres de l’AC Milan (il n’avait pas eu de préparation cet été). Nkunku a d’ailleurs été passeur décisif lors du dernier match face à Sassuolo (2-2), et avait également marqué lors du rassemblement d’octobre avec les Bleus contre l’Islande (2-2).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Christopher Nkunku

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Christopher Nkunku Christopher Nkunku
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier