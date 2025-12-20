Lens : Hamzat Ojediran très proche des Colorado Rapids

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Debrecen, Hamzat Ojediran est aujourd’hui dans une impasse totale au RC Lens. Le milieu de terrain nigérian n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui dans l’Artois. Après une première saison d’adaptation timide, l’exercice actuel tourne au cauchemar pour le joueur de 22 ans qui n’a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 sous les ordres de Pierre Sage. Le technicien lensois ne compte pas sur lui et la direction a clairement indiqué la sortie à son numéro 15, sous contrat jusqu’en 2028, sans même attendre que le départ de Mamadou Sangaré à la CAN ne libère potentiellement une place au milieu.

La suite après cette publicité

Si des touches en Turquie avaient été évoquées le mois dernier, c’est finalement de l’autre côté de l’Atlantique que son avenir devrait s’écrire. Selon nos informations, les discussions sont désormais concrètes avec la franchise de MLS des Colorado Rapids. Le profil athlétique et l’impact physique du milieu défensif correspondent parfaitement aux exigences du championnat nord-américain. Les négociations avancent positivement entre le joueur et les deux clubs et un accord est même sur le point d’être trouvé pour un montant inférieur à 3 M€. Ojediran doit encore obtenir un visa et réaliser avec succès sa visite médicale, mais ce dernier devrait, sauf retournement de situation, emboîter le pas à Deiver Machado, parti à Nantes, pour alléger l’effectif Sang et Or cet hiver.