Des clubs français ont refusé Florian Thauvin avant Lens

Florian Thauvin connaît actuellement un retour en forme impressionnant avec le RC Lens, mais l’attaquant aurait souhaité revenir en Ligue 1 un peu plus tôt. Dans l’émission Rothen s’enflamme vendredi sur RMC, l’ancien gardien Benoit Costil a confié avoir eu une discussion avec le champion du monde lors de son passage à l’Udinese. « Je serais curieux de savoir le nombre de fans de foot français qui ont vu les performances de Flo Thauvin en Italie pendant deux ans et demi. Personne ne l’a vu… Il a eu six mois d’adaptation après son passage au Mexique. Derrière, il fait deux années exceptionnelles. Je suis surpris qu’il n’y ait eu que Lens qui l’ait appelé en fin de mercato », a-t-il raconté.

À la Salernitana, où il a terminé sa carrière en 2024, Costil avait eu l’occasion de parler avec Thauvin de son avenir : « Je lui ai dit : "tu retrouves du peps, du tonus, tu n’as pas un club français qui t’a appelé ?" Il m’a dit : "Je me suis proposé à des clubs pour un salaire dérisoire…" Ils ne l’ont pas calculé. » Sans donner de nom, le portier formé au SM Caen a concédé un indice sur leur localisation et précisé qu’il ne s’agissait pas de formations de premier plan en Ligue 1 : « Je crois que c’étaient des clubs du sud par rapport à l’aspect familial. »