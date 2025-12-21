Serie A : le Torino enchaîne face à Sassuolo

Le Torino enchaîne. Vainqueur de la Cremonese le week-end dernier (1-0), le club turinois a confirmé ce dimanche en s’imposant face à Sassuolo (0-1). Le seul but du match a été inscrit sur penalty par Nikola Vlasic, décisif pour son 7e match de suite.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 33 15 +20 11 0 4 34 14 2 Milan 32 15 +11 9 5 1 24 13 3 Naples 31 15 +9 10 1 4 22 13 4 Rome 30 16 +7 10 0 6 17 10 5 Juventus 29 16 +6 8 5 3 21 15 6 Bologne 25 15 +10 7 4 4 23 13 7 Côme 24 15 +7 6 6 3 19 12 8 Lazio 23 16 +6 6 5 5 17 11 9 Udinese 21 15 -6 6 3 6 16 22 10 Sassuolo 21 16 +1 6 3 7 21 20 11 Cremonese 21 16 0 5 6 5 18 18 12 Torino 20 16 -10 5 5 6 16 26 13 Atalanta 19 15 +1 4 7 4 19 18 14 Lecce 16 15 -8 4 4 7 11 19 15 Cagliari 15 16 -6 3 6 7 17 23 16 Genoa 14 15 -7 3 5 7 16 23 17 Parme 14 15 -8 3 5 7 10 18 18 Hellas 12 15 -9 2 6 7 13 22 19 Pise 11 16 -10 1 8 7 12 22 20 Fiorentina 6 15 -14 0 6 9 12 26 Voir le classement complet

Grâce à ce succès, le Torino grimpe à la 12e place. Après six matchs de suite sans victoire, les coéquipiers de Giovanni Simeone retrouvent des couleurs. Sassuolo est 10e du championnat italien.