Serie A : le Torino enchaîne face à Sassuolo

Par Jordan Pardon
Valentino Lazaro @Maxppp
Sassuolo 0-1 Torino

Le Torino enchaîne. Vainqueur de la Cremonese le week-end dernier (1-0), le club turinois a confirmé ce dimanche en s’imposant face à Sassuolo (0-1). Le seul but du match a été inscrit sur penalty par Nikola Vlasic, décisif pour son 7e match de suite.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Inter Milan Inter Milan 33 15 +20 11 0 4 34 14
2 Logo Milan Milan 32 15 +11 9 5 1 24 13
3 Logo Naples Naples 31 15 +9 10 1 4 22 13
4 Logo Rome Rome 30 16 +7 10 0 6 17 10
5 Logo Juventus Juventus 29 16 +6 8 5 3 21 15
6 Logo Bologne Bologne 25 15 +10 7 4 4 23 13
7 Logo Côme Côme 24 15 +7 6 6 3 19 12
8 Logo Lazio Lazio 23 16 +6 6 5 5 17 11
9 Logo Udinese Udinese 21 15 -6 6 3 6 16 22
10 Logo Sassuolo Sassuolo 21 16 +1 6 3 7 21 20
11 Logo Cremonese Cremonese 21 16 0 5 6 5 18 18
12 Logo Torino Torino 20 16 -10 5 5 6 16 26
13 Logo Atalanta Atalanta 19 15 +1 4 7 4 19 18
14 Logo Lecce Lecce 16 15 -8 4 4 7 11 19
15 Logo Cagliari Cagliari 15 16 -6 3 6 7 17 23
16 Logo Genoa Genoa 14 15 -7 3 5 7 16 23
17 Logo Parme Parme 14 15 -8 3 5 7 10 18
18 Logo Hellas Hellas 12 15 -9 2 6 7 13 22
19 Logo Pise Pise 11 16 -10 1 8 7 12 22
20 Logo Fiorentina Fiorentina 6 15 -14 0 6 9 12 26
Voir le classement complet

Grâce à ce succès, le Torino grimpe à la 12e place. Après six matchs de suite sans victoire, les coéquipiers de Giovanni Simeone retrouvent des couleurs. Sassuolo est 10e du championnat italien.

Pub. le - MAJ le
