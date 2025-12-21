Ligue 1
Serie A : le Torino enchaîne face à Sassuolo
@Maxppp
Le Torino enchaîne. Vainqueur de la Cremonese le week-end dernier (1-0), le club turinois a confirmé ce dimanche en s’imposant face à Sassuolo (0-1). Le seul but du match a été inscrit sur penalty par Nikola Vlasic, décisif pour son 7e match de suite.
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Inter Milan
|33
|15
|+20
|11
|0
|4
|34
|14
|2
|Milan
|32
|15
|+11
|9
|5
|1
|24
|13
|3
|Naples
|31
|15
|+9
|10
|1
|4
|22
|13
|4
|Rome
|30
|16
|+7
|10
|0
|6
|17
|10
|5
|Juventus
|29
|16
|+6
|8
|5
|3
|21
|15
|6
|Bologne
|25
|15
|+10
|7
|4
|4
|23
|13
|7
|Côme
|24
|15
|+7
|6
|6
|3
|19
|12
|8
|Lazio
|23
|16
|+6
|6
|5
|5
|17
|11
|9
|Udinese
|21
|15
|-6
|6
|3
|6
|16
|22
|10
|Sassuolo
|21
|16
|+1
|6
|3
|7
|21
|20
|11
|Cremonese
|21
|16
|0
|5
|6
|5
|18
|18
|12
|Torino
|20
|16
|-10
|5
|5
|6
|16
|26
|13
|Atalanta
|19
|15
|+1
|4
|7
|4
|19
|18
|14
|Lecce
|16
|15
|-8
|4
|4
|7
|11
|19
|15
|Cagliari
|15
|16
|-6
|3
|6
|7
|17
|23
|16
|Genoa
|14
|15
|-7
|3
|5
|7
|16
|23
|17
|Parme
|14
|15
|-8
|3
|5
|7
|10
|18
|18
|Hellas
|12
|15
|-9
|2
|6
|7
|13
|22
|19
|Pise
|11
|16
|-10
|1
|8
|7
|12
|22
|20
|Fiorentina
|6
|15
|-14
|0
|6
|9
|12
|26
Grâce à ce succès, le Torino grimpe à la 12e place. Après six matchs de suite sans victoire, les coéquipiers de Giovanni Simeone retrouvent des couleurs. Sassuolo est 10e du championnat italien.
