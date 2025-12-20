Liga : le Celta prend un point à Oviedo

Dans cette 17e journée de Liga, le Celta espérait faire le plein de points sur la pelouse de Real Oviedo, 19e avec 11 petites unités au compteur et mettre la pression sur les équipes de devant. Objetif raté, puisqu’au terme de 90 minutes assez ternes, le club galicien a dû se contenter d’un match nul 0-0.

Les coéquipiers de Bryan Zaragoza gagnent une place au classement mais manquent l’opportunité de revenir à hauteur du Betis. Pour les Carbayones, ce 4e 0-0 consécutif à domicile n’est pas une bonne affaire non plus. À la recherche d’une première victoire depuis 10 matchs en championnat, le promu ne parvient pas à redresser la situation.