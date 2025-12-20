Menu Rechercher
Liga : le Celta prend un point à Oviedo

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bryan Zaragoza avec le Celta @Maxppp
Oviedo 0-0 Celta Vigo

Dans cette 17e journée de Liga, le Celta espérait faire le plein de points sur la pelouse de Real Oviedo, 19e avec 11 petites unités au compteur et mettre la pression sur les équipes de devant. Objetif raté, puisqu’au terme de 90 minutes assez ternes, le club galicien a dû se contenter d’un match nul 0-0.

Classement live Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 43 17 +29 14 1 2 49 20
2 Logo Real Madrid Real Madrid 39 17 +18 12 3 2 34 16
3 Logo Villarreal Villarreal 35 15 +18 11 2 2 31 13
4 Logo Atlético Atlético 34 17 +14 10 4 3 30 16
5 Logo Espanyol Espanyol 30 16 +4 9 3 4 20 16
6 Logo Betis Betis 25 16 +6 6 7 3 25 19
7 Logo Celta Vigo Celta Vigo 23 17 +1 5 8 4 20 19
Les coéquipiers de Bryan Zaragoza gagnent une place au classement mais manquent l’opportunité de revenir à hauteur du Betis. Pour les Carbayones, ce 4e 0-0 consécutif à domicile n’est pas une bonne affaire non plus. À la recherche d’une première victoire depuis 10 matchs en championnat, le promu ne parvient pas à redresser la situation.

