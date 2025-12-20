Menu Rechercher
PL : Erling Haaland égale le nombre de buts de Cristiano Ronaldo

Erling Haaland @Maxppp
Man City 3-0 West Ham

Ce samedi, lors de la 17e journée de Premier League face à West Ham, Erling Haaland n’a pas seulement ouvert le score pour Manchester City dès la 5e minute, il a aussi marqué un peu plus l’histoire du championnat anglais. Grâce à cette réalisation, le buteur norvégien a atteint la barre des 103 buts en Premier League, égalant ainsi le total inscrit par Cristiano Ronaldo. Un chiffre symbolique, tant CR7 a profondément marqué l’histoire du football anglais lors de son passage à Manchester United, où il s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables de sa génération.

La comparaison prend toutefois une autre dimension au regard du nombre de rencontres disputées. Là où Cristiano Ronaldo a inscrit ses 103 buts en 236 matchs de Premier League, Erling Haaland n’a eu besoin que de 122 rencontres pour atteindre ce total. Une efficacité hors normes qui illustre l’impact immédiat et dévastateur du Norvégien depuis son arrivée à Manchester City. Si Ronaldo a façonné sa légende du côté d’Old Trafford, Haaland est en train, lui, d’écrire la sienne à l’Etihad Stadium, repoussant encore un peu plus les standards du championnat anglais.

