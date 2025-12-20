Nantes : Luis Castro rebondit à Levante

Une semaine après avoir été démis de ses fonctions au FC Nantes, Luis Castro est déjà courtisé. Alors qu’il est encore en train de négocier les conditions de son départ des Canaris (sous contrat jusqu’en 2027, plus une année en option, venu avec 4 adjoints), le Portugais de 45 ans est sur le point de trouver un nouveau projet. Après avoir été sollicité en France, en Europe et même du côté de Botafogo, c’est finalement en Espagne que le manager devrait poursuivre sa carrière.

En effet, Luis Castro s’est engagé à Levante ce samedi. Le club de liga était à la recherche d’un nouveau nom pour prendre la suite de Julián Calero, limogé après la défaite contre l’Atlético de Madrid il y a trois semaines. «Le Levante UD a conclu un accord avec Luis Castro pour qu’il devienne le nouvel entraîneur de l’équipe première. Le technicien portugais signe jusqu’en juin 2027 et arrive en provenance du FC Nantes, après avoir précédemment dirigé l’USL Dunkerque et développé une partie de sa carrière dans le centre de formation de Benfica», précisent les Granotes.