Le FC Barcelone prépare un plan pour Ronald Araujo

Une mauvaise passe aux conséquences importantes. Exclu contre Chelsea en Ligue des Champions, Ronald Araujo a encore une fois plombé le FC Barcelone dans une rencontre importante. Il le sait, ses problèmes rencontrés sur le terrain sont un vrai problème, autant pour lui que pour son équipe. Il ne comprend pas comment sa tête peut parfois "débrancher" en plein match. Cette fois, ce fut l’erreur de trop et il a lui-même demandé à Hansi Flick de le mettre en retrait, le temps de retrouver l’énergie mentale. « Ronald n’est pas prêt à jouer. C’est une situation privée et je n’en dirai pas plus. Je vous demande de respecter cela », expliquait le coach allemand.

Très croyant, l’Uruguayen est parti en retraite spirituelle en Israël. C’est là-bas qu’il trouve le besoin de déconnecter, de se concentrer sur l’essentiel, de travailler sur lui-même. Il a le soutien de pas mal de monde dans le milieu, connaissant les contraintes d’une vie de sportif de haut niveau, toujours soumise à beaucoup de pression de la part des médias et du public. Le défenseur doit revenir à l’entraînement au FC Barcelone le 3 janvier, mais dans quel état sera-t-il ? C’est là la grande inconnue. Sera-t-il disponible pour jouer ? Aura-t-il besoin de plus de temps ? Et que doit faire son équipe, qui ne peut pas non plus se passer de lui éternellement, alors qu’il est parmi les plus gros salaires du club ?

Le Barça se veut optimiste

La situation n’est pas simple à gérer pour la direction blaugrana. Sur une blessure osseuse ou musculaire, un temps de récupération peut être défini, mais sur un problème mental, c’est tout simplement impossible de spéculer. Le club tente tout de même d’élaborer des plans selon Mundo Deportivo et préfère rester positif. On veut croire en son retour à la compétition. Il est l’un des capitaines de l’équipe et un joueur très apprécié au sein du vestiaire. Cela éviterait également de devoir renforcer ce poste au mercato où des noms ont déjà commencé à fleurir ici et là. Mais c’est toujours pareil au Barça, on manque de moyens.

Pour aider Araujo à revenir en douceur, la direction souhaiterait plutôt faire venir un jeune défenseur, peu coûteux, qui ne prétend pas à une place de titulaire tout de suite. Il y aurait moins de pression à assumer pour lui-même, et pour l’Uruguayen, à qui on vient tout de même mettre un concurrent dans les pattes puisqu’un gaucher est désiré. L’international de la Celeste (25 sélections, un but) est certes droitier, il joue la plupart du temps dans l’axe gauche de la charnière centrale. Tout cela s’écrit dans un scénario que MD lui-même qualifie d’« optimiste ». Seule la condition mentale du joueur pourra décider.