Barça : Ronald Araujo est parti en Israël

Ronald Araujo cherche à se reconstruire mentalement. Laissé au repos par le FC Barcelone, le défenseur uruguayen de 26 ans reste indisponible pour une durée indéterminée. En attendant de revenir sur les terrains, Sport nous apprend que le Sud-Américain a quitté la Catalogne et l’Espagne.

La suite après cette publicité

Araujo a pris l’avion pour se rendre en Israël et à Tel-Aviv selon le journal. Le quotidien pro Barça assure que le défenseur a pris le vol de 11h ce matin. Le but de son court séjour est de réaliser un voyage religieux et spirituel. L’Uruguayen est en effet très croyant et Israël a donc été l’endroit choisi pour déconnecter et se ressourcer.