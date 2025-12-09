Menu Rechercher
Liga

Barça : Ronald Araujo est parti en Israël

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ronald Araujo @Maxppp

Ronald Araujo cherche à se reconstruire mentalement. Laissé au repos par le FC Barcelone, le défenseur uruguayen de 26 ans reste indisponible pour une durée indéterminée. En attendant de revenir sur les terrains, Sport nous apprend que le Sud-Américain a quitté la Catalogne et l’Espagne.

La suite après cette publicité

Araujo a pris l’avion pour se rendre en Israël et à Tel-Aviv selon le journal. Le quotidien pro Barça assure que le défenseur a pris le vol de 11h ce matin. Le but de son court séjour est de réaliser un voyage religieux et spirituel. L’Uruguayen est en effet très croyant et Israël a donc été l’endroit choisi pour déconnecter et se ressourcer.

Pub. le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Ronald Araújo

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Ronald Araújo Ronald Araújo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier