Menu Rechercher
Commenter 16
Liga

Un journaliste espagnol détruit Lamine Yamal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Le Barça contre Francfort @Maxppp

Lamine Yamal est, de plus en plus, critiqué pour son comportement et son niveau qui est un peu en dessous de celui de l’an dernier. Il faut dire que le petit prodige catalan n’est pas aidé par sa pubalgie, ni par les frasques de son père, évacué par la sécurité lors du match contre le Betis le week-end dernier. Contre Francfort, lors de la victoire 2-1 de son équipe, il n’a pas réalisé un grand match et a montré un certain agacement lorsqu’Hansi Flick l’a remplacé. Le journaliste et consultant espagnol Pipi Estrada ne l’a pas épargné.

La suite après cette publicité

« Moi j’ai perdu mon amour pour Lamine. Je l’aimais, mais maintenant je n’aime même plus comment il marche sur le terrain. Et après l’amour, il y a la déception. Je le vois différemment, et lui a perdu sa passion. Je vois ce que fait son père en tribune, et il fait la même chose sur le terrain. Ce n’est plus le Lamine qui dribblait, le Lamine fantaisiste. Il n’élimine plus personne, les adversaires l’ont cerné. […] A 22 ans, il ne sera plus au Barça », a ainsi lancé le journaliste sur Radio Marca. Sacrée prédiction…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier