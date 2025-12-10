Un journaliste espagnol détruit Lamine Yamal

Lamine Yamal est, de plus en plus, critiqué pour son comportement et son niveau qui est un peu en dessous de celui de l’an dernier. Il faut dire que le petit prodige catalan n’est pas aidé par sa pubalgie, ni par les frasques de son père, évacué par la sécurité lors du match contre le Betis le week-end dernier. Contre Francfort, lors de la victoire 2-1 de son équipe, il n’a pas réalisé un grand match et a montré un certain agacement lorsqu’Hansi Flick l’a remplacé. Le journaliste et consultant espagnol Pipi Estrada ne l’a pas épargné.

« Moi j’ai perdu mon amour pour Lamine. Je l’aimais, mais maintenant je n’aime même plus comment il marche sur le terrain. Et après l’amour, il y a la déception. Je le vois différemment, et lui a perdu sa passion. Je vois ce que fait son père en tribune, et il fait la même chose sur le terrain. Ce n’est plus le Lamine qui dribblait, le Lamine fantaisiste. Il n’élimine plus personne, les adversaires l’ont cerné. […] A 22 ans, il ne sera plus au Barça », a ainsi lancé le journaliste sur Radio Marca. Sacrée prédiction…