EdF : la prédiction dingue de Karim Benzema sur Zinedine Zidane

Cette Coupe du Monde 2026 marquera la fin de l’ère Deschamps à la tête des Bleus, et ce quel que soit le résultat final de la France lors du tournoi en terres américaines. Et pour le remplacer, tout indique que Zinedine Zidane prendra la suite. Interrogé par L’Equipe, Karim Benzema s’est livré à un pronostic sur ce que va faire son ancien entraîneur…

« (Rires.) Non, là, on ne sait pas… On ne sait pas du tout ce qui se passera. Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l’équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection… Où tu veux, il gagnera. Voilà, c’est tout », sourit l’attaquant d’Al-Ittihad dans cette interview. Les deux hommes travailleront-ils encore un jour ensemble ? On le saura bientôt…