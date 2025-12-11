Menu Rechercher
Karim Benzema lance un avertissement à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp

Blessé contre Manchester City, Kylian Mbappé réalise tout de même une sacrée saison. Il a déjà atteint les 30 buts toutes compétitions confondues, et s’affirme clairement comme le leader offensif merengue. Interrogé à son sujet par L’Equipe, Karim Benzema a expliqué que c’est dans les grands matchs qu’il est attendu.

« Il marque énormément de buts et il va continuer à en marquer, comme il le faisait au PSG. Mais le plus important pour Mbappé, c’est que le Real l’a pris pour qu’à des moments clés, il fasse gagner son équipe. Et il en est capable. C’est cette pression-là qu’il doit prendre, et faire ce petit pas du leader d’attaque. Car c’est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées. Attention, pas tout seul, avec les autres. C’est pour ça que j’ai parlé de connexion », a expliqué le buteur. Le message est passé.

