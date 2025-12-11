La liste du Maroc pour la CAN 2025 à domicile !

C’est un jour très attendu. Le 21 décembre prochain, le Maroc lance officiellement sa Coupe d’Afrique des Nations à domicile. Dans le sublime nouveau stade de Rabat, la formation emmenée par Walid Regragui débutera sa compétition avec une affiche face aux Comores. Pas le droit à l’erreur forcément alors que le peuple attend un nouveau sacre continental depuis près de 50 ans désormais (1976, la seule et unique CAN du Maroc). Cette année, le sélectionneur Walid Regragui dispose d’un effectif XXL à tous les postes ou presque.

Alors forcément, avec un noyau de plus d’une trentaine de joueurs de très bon niveau, la liste des Lions de l’Atlas était très attendue et probablement scrutée par les concurrents. S’il est toujours blessé, il n’y avait pas vraiment de suspense autour du capitaine Achraf Hakimi. Le latéral droit parisien, même s’il n’est pas remis pour le début de la compétition, a été appelé par Walid Regragui. En revanche, il y avait un récent doute autour de l’attaquant du moment Hamza Igamane. Touché aux ischios avec le LOSC face à l’OM, il était très incertain pour la CAN. Et cela aurait été un énorme coup dur offensif pour le Maroc, qui peine toujours à trouver son buteur.

Igamane dans les réservistes !

Ce jeudi, à l’annonce de la liste, le coup dur s’est confirmé… ou presque. Pas complètement remis, Hamza Igamane est dans la liste des réservistes pour la compétition. Son état sera probablement observé sur la semaine prochaine et une décision sera prise avant la CAN. Pour le reste, pas vraiment de surprise, à souligner. En défense, Romain Saïss fait bien son retour pour apporter son expérience avec Nayef Aguerd. Le jeune Abdelhamid Ait Boudlal est aussi appelé. Au milieu du classique avec Azzedine Ounahi, l’ancien Havrais Oussama Targhalline ou encore Neil El Aynaoui, ancien du RC Lens.

Pour les attaquants, Walid Regragui avait le choix. Et il a tranché. Il a fait confiance à Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri et Soufiane Rahimi en pointe. Eliesse Ben Seghir, Abde Ez, Ilias Akhomach ou encore Chemsdine Talbi sont également présents tout comme Brahim Diaz ou encore Ismael Saibari. En revanche, comme c’était attendu, Sofiane Boufal ne figure pas dans la liste tout comme Sofiane Diop qui avait pourtant été convoqué lors du dernier rassemblement ou encore Amine Adli et Osame Sahraoui. Si Hamza Igamane venait à être apte, un défenseur central pourrait probablement être écarté puisque la liste comporte 5 centraux.