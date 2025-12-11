Coupe Arabe : le Maroc élimine la Syrie et file en demi-finale

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe Arabe en s’imposant 1-0 face à la Syrie au Khalifa International Stadium. Dominateurs mais longtemps frustrés, les Lions de l’Atlas ont fini par trouver l’ouverture en fin de rencontre grâce à Walid Azaro (79e), opportuniste dans la surface pour délivrer les siens. Les Marocains, plus consistants techniquement, ont su faire la différence dans un match fermé où les occasions franches se sont faites rares.

La fin de match a toutefois été marquée par un fait de jeu important : Moufid, entré en cours de partie, a été expulsé dans le temps additionnel (90e+1). Initialement averti, son carton jaune a été transformé en rouge après intervention du VAR. Une exclusion qui n’a néanmoins pas empêché le Maroc de conserver son court avantage jusqu’au bout. Les hommes de Tarik Sektioui poursuivent donc leur parcours et valident leur billet pour les demi-finales où ils affronteront le vainqueur du match Algérie-Émirats arabes unis.