CAN 2025, Maroc : Walid Regragui justifie sa liste et répond aux polémiques

Alea jacta est. Walid Regragui ne peut plus faire machine arrière. Le sélectionneur a communiqué ce jeudi sa liste de 26 joueurs convoqués pour tenter de remporter cette première Coupe d’Afrique des Nations qu’attend le Maroc depuis 1976. L’engouement est à la hauteur de cette interminable attente, d’autant que la compétition démarre le 21 décembre prochain au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat, au Maroc donc. La victoire finale n’est pas une option. C’est l’objectif affiché de longue date et ça commence dès le match d’ouverture contre les Comores. Le pays fera bloc derrière son équipe et mettra de côté, pour un temps au moins, les choix du sélectionneur qui peuvent faire débat, à commencer par le choix, discuté, de ne pas donner une conférence de presse comme habituellement. «C’est une décision personnelle de ma part. Il y aura des conférences de presse tous les deux jours pendant la CAN.»

Forcément dans une liste pour aborder une grande compétition, il y a des heureux et des déçus. «Une liste idéale n’existe pas, sauf pour le sélectionneur, reconnaît Regragui. On prend nos critères objectivement. Le groupe s’est construit durant l’après CAN 2023. Le sportif est primordial. On espère que cette compétition va durer un mois. On a pris des joueurs qui connaissent bien notre système, notre vie de groupe, l’enjeu de cette CAN. On a bien construit cette équipe depuis presque deux ans. Les résultats parlent d’eux même avec 19 victoires et un nul. Il y a des choix à faire. On a bien réfléchi à comment construire ce groupe et on espère qu’il est le meilleur possible pour ramener ce trophée.»

«Tout le monde postule»

Le sélectionneur a fait le choix de convoquer 26 joueurs, comme au Mondial 2022, et de mettre deux éléments en réserve en cas de coup dur. C’est le cas d’Hamza Igamane, actuellement blessé avec le LOSC, et de Youssef Belammari. «À la CAN (2023), on était parti à 27 avec deux en tribune. On a essayé d’être le plus logique possible. Tout le monde postule, avertit le patron des Lions de l’Atlas. Les deux réservistes seront prêts. Pour Hamza (Igamane), c’est une blessure dont la durée peut évoluer. On a pris le risque, ou pas, de l’emmener. Il fera ses soins et on espère qu’il nous aidera. On sait que c’est un joueur talentueux. Comme Achraf (Hakimi), si on peut l’avoir à disposition pour juste un match ou quelques minutes, on prend ce risque et je l’assume», poursuit-il.

Le sélectionneur a fait ce choix risqué de miser sur quelques éléments encore blessés, mais qui pourront apporter plus tard dans la compétition, si le Maroc est toujours en lice. «Hamza est quelqu’un d’important et Youssef sera éligible si on a besoin de lui pendant la compétition. On voulait un groupe restreint. 26, c’est déjà beaucoup et pour l’équilibre, ce n’est pas simple», justifie-t-il, expliquant aussi la pertinence d’associer des éléments d’expérience avec de plus jeunes joueurs. «Des U20 auraient mérité parmi nous. Les gens oublient que Ben Seghir, Talbi, Aït Boudlal auraient pu faire la Coupe du Monde U20 (remportée par le Maroc). D’autres sont très jeunes, certains ont fait les JO, la CAN U23. Il y a aussi des joueurs plus âgés pour encadrer l’équipe. On prépare l’avenir mais aussi le présent. Il faut un équilibre. Les jeunes sont là et bien présents.»