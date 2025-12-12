CAN 2025, Maroc : un absent n’a pas digéré la liste de Walid Regragui

Hier, Walid Regragui a dévoilé la liste des joueurs marocains retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2025 à domicile. Une liste qui a logiquement fait parler, obligeant le sélectionneur national à expliquer ses choix. Des justifications qui n’ont visiblement pas convaincu tout le monde. Non retenu pour la compétition, Souffian El Karouani (25 ans) a affirmé hier soir, après la défaite d’Utrecht contre Nottingham Forest (1-2), qu’il aurait dû figurer parmi les appelés de Regragui.

«Je pense que j’aurais dû en être. C’est le choix du coach, je le respecte, mais je continue mon travail. La dernière fois, je n’étais pas sélectionné non plus, sans aucune explication. Je n’ai eu aucun contact à ce sujet. (…) Avec un autre entraîneur, cela aurait pu être différent. Ce que je montre sur le terrain parle de lui-même», a déclaré le joueur aux 5 sélections au micro d’ESPN.