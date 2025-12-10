Menu Rechercher
Lille, Maroc : Hamza Igamane incertain pour la CAN 2025

Arrivé l’été dernier au LOSC, Hamza Igamane (23 ans) est l’arme offensive numéro 1 des Dogues (9 buts en 21 matches, toutes compétitions confondues). Malheureusement pour le club nordiste, l’attaquant marocain risque d’être éloigné des terrains pendant un moment après sa sortie sur blessure lors du choc remporté contre l’OM (1-0). Interrogé en conférence de presse à ce sujet, le coach lillois, Bruno Genesio, a même semé le doute quant à la participation du joueur à la prochaine CAN disputée dans son pays.

«Hamza Igamane est sorti prématurément face à Marseille, il a ressenti une douleur au niveau de l’adducteur. Concernant sa durée d’indisponibilité, je ne peux pas vous en dire plus. Une décision sera prise pour la CAN, en complète harmonie avec les deux staffs, celui du Maroc et le nôtre. C’est difficile de donner des délais», a-t-il confié avant le match de Ligue Europa de demain face aux Young Boys.

