Lille : Bruno Genesio réagit à la deuxième expulsion d’Ayyoub Bouaddi en 12 jours

Réduit à dix pendant plus d’une heure après le second carton rouge d’Ayyoub Bouaddi en seulement 12 jours, Lille s’est incliné chez les Young Boys Berne (1-0) ce jeudi soir, incapable d’étirer sa série de 4 victoires. Déjà expulsé au Havre, le milieu de 18 ans a encore payé sa fougue en ceinturant Alan Virginius devant le but. Bruno Genesio a tenu à écarter toute idée de relâchement collectif malgré le contexte favorable : « ce n’est pas ce que j’ai ressenti dans la préparation ou dans notre début de match plutôt cohérent. On a eu la maîtrise, je ne pense pas, contrairement au match du PAOK, qu’on a fait un complexe de supériorité. Je n’ai pas du tout cette impression ». Pour le coach, Bouaddi n’a simplement pas su canaliser son énergie dans un match où le LOSC est rapidement sorti de son plan.

Genesio reconnaît néanmoins que cette exclusion a changé le scénario et insiste sur l’accompagnement nécessaire pour un joueur encore en pleine formation. « Il était abattu, mais ça fait partie de l’apprentissage de sa jeune carrière… Peut-être qu’on aurait dû le protéger davantage », avance-t-il, regrettant la surexposition médiatique du jeune milieu après sa prolongation jusqu’en 2029 et sa première grande interview. Offensivement, Lille a trop peu pesé, entre un Félix Correia en difficulté, un pari Mukau perdu sur le côté et un Giroud diminué.