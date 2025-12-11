Lille : Ayyoub Bouaddi n’a pas calculé Luka Modric

Le 2 octobre 2024, Ayyoub Bouaddi a vécu une soirée qu’il n’oubliera peut-être jamais. Le jour de ses 17 ans, le LOSC recevait le Real Madrid de Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Impressionnant sur le terrain malgré son jeune âge, le milieu de terrain nordiste a grandement participé à la victoire des Dogues (1-0). Une rencontre qu’il a vécue comme un rêve.

«Ça a été incroyable, magnifique. Ce match a tout changé. Le Real Madrid à la maison en Ligue des champions, le jour de mon anniversaire, la victoire au bout, tous les éléments étaient réunis pour que ce soit magique. J’en étais presque à me pincer pour y croire, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. (Andrès) Iniesta et (Luka) Modric ont toujours été mes joueurs références, et Modric est entré en jeu… Mais à la fin du match, j’étais tellement ailleurs que franchement, je n’ai même pas fait attention à lui (rires). Je n’ai même pas récupéré de maillot, rien. J’étais dans un rêve, je ne maîtrisais plus rien», a-t-il déclaré à L’Équipe.