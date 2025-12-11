Ligue Europa : sale soirée pour le LOSC, Nice n’y arrive toujours pas

Match couperet pour le LOSC dans cette 6e journée de Ligue Europa. En déplacement du côté de Berne pour affronter les Young Boys, les protégés de Bruno Genesio pouvaient faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire, ou sérieusement se compliquer la tâche avec une défaite. Il n’y avait pas vraiment intérêt à se planter et c’est sans doute pour cela que Mbemba, Bouaddi, Félix Correia et Giroud débutaient. Avec cette composition résolument ambitieuse, les Dogues entraient bien dans ce match avec déjà deux grosses occasions pour Bouaddi (5e) et Giroud (9e). Il en fallait plus tout de même pour déstabiliser les Suisses, dangereux à leur tour avec Raveloson (18e), et rapidement à onze contre dix après le rouge direct de Bouaddi, en position de dernier défenseur (33e), en plus d’obtenir le penalty.

La suite après cette publicité

Mais comme à Rome il y a deux mois, Özer enfilait son costume de super héros pour maintenir les siens dans le match en repoussant la tentative de Bedia (35e). Forcément, le LOSC se concentrait à défendre du mieux possible, malgré quelques frappes subies (39e, 43e, 49e). Les Lillois essayaient de jouer leurs rares situations à fond, à l’image de cette reprise en talonnade de Giroud (55e) et de ce tir gâché par Perraud (59e). Mal leur en a pris de manquer ces opportunités puisque dans la foulée, les Young Boys finissaient par les faire craquer sur ce centre de Virginius repris par Males (1-0, 61e). En infériorité numérique, et désormais menés au score, les Dogues tentaient trop timidement et de manière individuelle pour égaliser. Le rouge de Zoukrou en fin de match (90e+2) n’a rien changé et le LOSC s’incline pour la 3e fois dans cette compétition. Le club de Genesio est 16e et voit le top 8 s’éloigner.

Une défaite de plus pour Nice

Seule équipe sans le moindre point en Ligue Europa (elles sont deux toutes compétitions européennes confondues avec le Rapid Vienne), Nice, déjà éliminé, recevait Braga pour tenter de laver son honneur et réparer un peu les têtes. La série en cours de 7 défaites consécutives a compliqué les relations entre joueurs et supporters, illustrées par l’altercation avec Boga et Moffi, toujours absents. Avec Dupé dans les buts et Ndombélé au milieu, le Gym offrait un visage vaillant, à défaut d’être séduisant. Louchet a tenté sa chance (9e), avant de subir le jeu de leur adversaire. Heureusement Dupé restait vigilant (14e), tandis qu’El Ouazzani manquait le cadre (18e). La prochaine fut la bonne après cette perte de balle de Bard. Victor profitait d’un bon travail à droite pour conclure et ouvrir le score (0-1, 28e).

La suite après cette publicité

Les Aiglons devaient en faire plus, encore une fois, pour se mettre à niveau. Il manquait encore beaucoup d’envie, de rythme, d’idée. Par séquence tout de même, les hommes de Franck Haise parvenaient à montrer des choses intéressantes. Il y avait d’ailleurs cette tête de Carlos (35e) et surtout cette reprise à bout portant, miraculeusement stoppée par le portier adverse (53e). Cho lui ne parvenait pas à enchainer, alors qu’il avait échappé à la vigilance de la défense (73e). La fin de match était même à l’avantage des Niçois, toujours confrontés à des problèmes de réalisme avec Cho (82e) puis Carlos, finalement signalé hors jeu (84e). Malgré la pression et l’orgueil affiché dans cette fin de match tendue, le score n’a plus bougé. Nice peut presque avoir des regrets, alors qu’il occupe le dernier rang du classement, toujours avec zéro au compteur.

Les résultats des matchs de 18h45 :

Dinamo Zagreb 1 - 3 Betis : Galesic (89e) ; Dominguez (csc 31e), Riquelme (34e), Antony (38e)

La suite après cette publicité

Ferencvaros 2 - 1 Glasgow Rangers : Otvos (45e+5), Varga (72e) ; Miovski (27e)

Ludogorets 3 - 3 PAOK : Stanic (33e), Verdon (70e), Chochev (77e) ; Despodov (39e), Vogliacco (48e), Mythou (89e)

La suite après cette publicité

Midjylland 1 - 0 Genk : Cho (17e)

Nice 0 - 1 Braga : Victor (28e)

Sturm Graz 0 - 1 Etoile Rouge de Belgrade : Ivanic (55e)

Utrecht 1 - 2 Nottingham Forest : Van der Hoonr (73e) ; Kalimuendo (52e), Igor Jesus (88e)

Stuttgart 4 - 1 Maccabi Tel-Aviv : Assignon (24e), Tomas (37e), Mittelstädt (sp 50e), Vagnoman (90e+4) ; Revivo (52e)

Young Boys Berne 1 - 0 LOSC : Males (61e)