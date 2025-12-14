Liga : le match Levante-Villarreal reporté à cause de fortes pluies

La rencontre de Liga entre Levante et Villarreal, programmée ce dimanche pour la 16e journée du championnat espagnol, a été reportée. La Fédération espagnole de football (RFEF) a pris cette décision en raison des fortes pluies annoncées sur la côte est de l’Espagne, faisant craindre des risques pour la sécurité. « En raison des recommandations de sécurité liées aux prévisions de pluies torrentielles sur la région de Valence et à l’alerte rouge émise par l’agence espagnole de météorologie, le juge des compétitions de la RFEF a décidé de reporter le match », indique le communiqué.

Levante, club basé à Valence, occupe la dernière place du classement, tandis que Villarreal occupait la troisième place avant cette journée, à un point du Real Madrid avec un match en moins. La région valencienne reste particulièrement sensible à ce type d’intempéries, après les inondations meurtrières survenues l’an dernier, qui avaient causé plus de 200 décès.