Liga : le Séville FC étrille Oviedo

Le Séville FC a parfaitement lancé sa 16e journée de Liga en dominant largement le Real Oviedo (4-0) au stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Les Andalous ont frappé très fort dès l’entame avec l’ouverture du score d’Akor Adams dès la 4e minute, profitant d’une défense oviediste encore mal en place. Séville a ensuite imposé son rythme et sa maîtrise collective, doublant la mise par Djibril Sow à la 22e minute à la suite d’une action bien construite au cœur du jeu, confirmant la supériorité des hommes de Matías Almeyda.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Séville 20 16 0 6 2 8 24 24 19 Oviedo 10 16 -19 2 4 10 7 26

Au retour des vestiaires, les Sévillans ont rapidement plié la rencontre grâce à Batista Mendy, buteur à la 51e minute. Après l’expulsion de Carmo pour Oviedo (83e), Ejuke y est allé de son but dans le temps additionnel, mettant définitivement Oviedo hors de portée. Solides défensivement et efficaces dans les deux surfaces, les locaux n’ont jamais réellement été inquiétés par une équipe d’Oviedo trop timide offensivement. Ce succès net permet à Séville de se rassurer avec une prestation convaincante devant son public et de monter à la 8e place du classement, tandis qu’Oviedo repart d’Andalousie avec de lourds regrets et une défaite sans appel. Les Oviédans sont avant-derniers.