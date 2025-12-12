Le LOSC à la lutte avec Nottingham, Leeds et Wolfsbourg pour Josh Mulligan

Son nom ne vous dit sans doute rien, mais Josh Mulligan est la nouvelle sensation de la Scottish Premier League. Arrivé à Hibernian l’été dernier, le milieu de terrain de 23 ans impressionne par sa régularité et enchaîne les prestations de haute volée. Ce week-end encore, face à Falkirk (victoire 3-0), il a éclaboussé la rencontre de sa classe : dribbles déroutants, percussions tranchantes et une troisième passe décisive offerte cette saison. L’ascension est fulgurante pour celui qui a découvert la sélection A en octobre dernier. Selon la plupart des observateurs locaux, sa place dans le groupe pour la prochaine Coupe du Monde ne fait d’ailleurs plus de doute.

Forcément, de telles performances ont traversé les frontières. En Angleterre, Leeds United et Nottingham Forest suivent de très près ce profil à forte marge de progression. Mais la concurrence est européenne : selon nos informations, Wolfsbourg (Bundesliga) et le LOSC sont venus aux renseignements. La direction lilloise flaire le bon coup : Josh Mulligan dispose d’un bon de sortie pour cet hiver et son indemnité de transfert reste très abordable pour un international en puissance. Reste désormais à savoir qui de Lille, des clubs anglais ou de la formation allemande se montrera le plus convaincant pour rafler la mise.