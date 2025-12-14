Liga
La Real Sociedad renvoie Sergio Francisco
Francisco Sergio n’aura pas résisté aux tourments de son club. 15e de Liga, la Real Sociedad a décidé de renvoyer son entraîneur ce dimanche, alors que le club basque vient d’enchaîner un troisième revers de suite en championnat. C’est Jon Ansotegi, coach de l’équipe réserve, qui prendra le relais pour le moment.
Real Sociedad Fútbol @RealSociedad – 11:00
ℹ El actual entrenador del Sanse, Jon Ansotegi, será el encargado de dirigir, de manera provisional, al equipo en los dos encuentros que restan antes del parón navideño.Voir sur X
«La Real Sociedad a décidé, avec effet immédiat, de limoger Sergio Francisco, qui ne sera plus en charge de l’équipe première. L’entraîneur adjoint Iosu Rivas quittera également son poste. L’entraîneur actuel de Sanse, Jon Ansotegi, assurera l’intérim pour les deux derniers matchs avant la trêve de Noël. Imanol Agirretxe sera son adjoint.»
