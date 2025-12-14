Menu Rechercher
Angers : Séville fonce sur Himad Abdelli

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
Himad Abdelli, le milieu de terrain d'Angers @Maxppp

À coups de performances majuscules, Himad Abdelli s’est affirmé comme l’un des joueurs frissons de ce début de saison en Ligue 1. Le milieu offensif d’Angers n’a pas été appelé pour jouer la CAN avec l’Algérie cet hiver, mais en Espagne, ses performances ont déjà éveillé l’intérêt de plusieurs clubs.

C’est notamment le cas du Séville FC, 8e de Liga cette saison. Selon nos informations, le club andalou est très chaud à l’idée de faire venir le joueur de 26 ans l’été prochain. Pour rappel, Abdelli arrivera en fin de contrat au mois de juin à Angers, où il évolue depuis 2022.

