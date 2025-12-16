Menu Rechercher
CAN 2025, Algérie : la réaction classe d’Himad Abdelli

Himad Abdelli, le milieu de terrain d'Angers @Maxppp

Très en vue avec Angers, le milieu de terrain Himad Abdelli n’a pas été retenu par Vladimir Petkovic pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie. Un choix qu’avait expliqué le sélectionneur des Verts. «Abdelli ? C’est les mêmes raisons que Bentaleb (choix technique, ndlr). Ils doivent être prêts à nous rejoindre si jamais. Concrètement, qu’est-ce qu’on fait ? On fait sortir un Aouar ou un Maza pour Abdelli

himad abdelli
Peu importe les choix , l’équipe nationale reste au dessus de tout. Tous derrière l’équipe. Force et Honneur 🇩🇿
Voir sur X

Face à ce genre de situation, certains joueurs mécontents d’avoir été oubliés n’hésitent pas à critiquer publiquement le choix de leur sélectionneur. Mais pas Abdelli, qui s’est fendu d’un message de soutien aux fennecs. «Peu importe les choix, l’équipe nationale reste au-dessus de tout. Tous derrière l’équipe. Force et Honneur», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.

