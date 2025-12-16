Menu Rechercher
Le Sénégal annonce un forfait pour la CAN 2025

La Coupe d'Afrique des Nations @Maxppp

À l’heure où le cas Assane Diao fait scandale en Italie et au Sénégal, les Lions de la Teranga viennent d’annoncer qu’un de leurs joueurs est obligé de déclarer forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations. Il s’agit du défenseur d’Anderlecht, Ilay Camara (22 ans).

Equipe du Sénégal
Communiqué FSF : Forfait du joueur Ilay Camara pour la Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025.
«La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance du public que le joueur Ilay Camara s’est blessé en club le dimanche 14 décembre 2025, lors du match ayant opposé Anderlecht à Saint-Trond. Une IRM faite à Dakar ce jour a révélé une lésion musculaire de grade II au niveau de son Ishio-jambier droit. Par conséquent, il est déclaré forfait pour la CAN Maroc 2025. La fédération sénégalaise de football lui souhaite un prompt rétablissement», peut-on lire sur le communiqué.

