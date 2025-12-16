Insultes racistes, harcèlement…le Sénégal part en guerre contre Cesc Fabregas pour Assane Diao

Depuis la nuit des temps, des joueurs ont raté des compétitions à cause de blessures. Mauvais timing pour certains, graves blessures pour d’autres, rater un grand tournoi avec sa sélection n’est jamais quelque chose de jouissif à vivre pour un joueur professionnel. Pourtant, certaines blessures sont plus rageantes que d’autres. Celle d’Assane Diao, contractée ce lundi soir avec Côme, risque bien de lui hanter certaines nuits. Même si sa participation à la CAN n’est pas totalement écartée, ses pleurs suite à sa sortie ne laissent que peu de places au doute. Lancé en contre-attaque à la suite d’un corner romain, l’attaquant sénégalais a remonté tout le terrain avant de déclencher une frappe, finalement contrée par Evan Ndicka. Suite à cet effort monstre, il s’est effondré au sol et a été incapable de poursuivre la rencontre.

En pleurs, il a été remplacé par Cesc Fabregas à la 38e minute de jeu par Douvikas. Une blessure qui a forcément provoqué l’ire de tous les supporters du Sénégal. Alors que les joueurs africains étaient censés rejoindre leur sélection ce lundi, Diao a été titularisé et s’est blessé avec Côme alors qu’il aurait dû être avec ses coéquipiers en sélection ce jour-là. Une frustration exacerbée par les choix de Cesc Fabregas qui s’était désolidarisé de la sélection de Diao avec le Sénégal en milieu de saison il y a quelques jours : «à propos de Assane (Diao), je préfère ne pas trop m’étendre sur le sujet. Il a été convoqué et je lui ai parlé après le match contre l’Inter. Il connaît bien mon opinion. J’ai également parlé personnellement avec son sélectionneur. Ce n’était pas une conversation très agréable sincèrement alors je me désolidarise totalement de ce choix.»

Harcelé en ligne, Cesc Fabregas se justifie pour Assane Diao

Forcément, à la suite de ces déclarations qu’avaient peu appréciées les Sénégalais, cette blessure provoque la colère du peuple des Lions de la Teranga. Sur les réseaux sociaux, des supporters sénégalais ont même montré leur mécontentement à travers des commentaires racistes contre Cesc Fabregas sur les réseaux sociaux. En effet, des têtes de cochon ont pullulé sous ses publications en guise de représailles face à cette blessure qui dérange le Sénégal. Une vague de harcèlement qui n’a pas fait perdre son cap à l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et d’Arsenal. Même si le choix de titulariser son ailier lui a été fortement reproché, Fabregas ne s’est pas démonté après la défaite et a répondu aux questions qui lui ont été posées en conférence de presse.

Après la rencontre, le coach ibérique est sorti du silence et s’est justifié sur cette titularisation qui offusque le peuple sénégalais : «il s’est fait mal au muscle fléchisseur. Je suis un grand fan des sélections, j’espère que tout le monde puisse y aller. J’ai demandé une faveur de ne pas l’emmener car il a joué 3 matchs en 8 mois (…) La réponse du sélectionneur ? Que s’il n’y va pas, il n’ira pas au Mondial. C’était désagréable. Si le joueur joue avec la peur à 20 ans alors qu’il a une carrière devant, c’est une erreur (…) Il n’aurait probablement pas dû jouer aujourd’hui non plus, mais je l’ai sélectionné parce qu’il part demain et que je ne l’aurai pas pendant cinq semaines, alors puisqu’on paie son salaire, autant le laisser jouer un peu pour nous. Une conversation tendue avec Pape Thiaw ? Il a dit que si Diao ne venait pas avec nous, il ne participerait pas à la Coupe du Monde. Ce n’est pas juste, c’est même regrettable.» Vous l’aurez compris, le torchon brûle entre le Sénégal et Cesc Fabregas. Mais la vraie victime dans cette histoire est Assane Diao, qui est fortement incertain pour disputer la première CAN de sa vie.